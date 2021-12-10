لماذا يختبر الأطباء لقاحات كورونا على فئات عمرية مختلفة ؟

كتبت إيناس البنا

يولد الجميع بدون مناعة، ومثلما يجب أن تتعلم مهارات مثل كيفية المشي، يجب أن يتعلم جهازك المناعي الدفاع ضد العدوى. مع مرور الوقت ، ينضج جهازك المناعي خلال مراحل مختلفة ، تمامًا بالطريقة التي تقدمت بها من الزحف إلى الوقوف والمشي والجري، هذه العملية هي أحد الأسباب التي تجعل العلماء يدرسون الاستجابة المناعية للقاح في مختلف الفئات العمرية ، ولماذا ، على سبيل المثال ، يجب اختبار لقاحات كورونا بشكل منفصل في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 و 12-16 عامًا.

يرغب الأطباء في استخدام جرعة اللقاح التي توفر أفضل حماية مع أقل آثار جانبية، وهذا سيعتمد على كيفية عمل الجهاز المناعي بناءً على مدى تطوره وهو شيء لا يمكنك حقًا تمييزه من الخارج، لذا نعرض في التقرير التالى وفقا لموقع " healthsite"، كيف تعمل اللقاحات في الأشخاص من جميع الأعمار.

عملية النضج المناعي



الجهاز المناعي التكيفي لحديثي الولادة ، هو جزء من جهاز المناعة الذي يصنع الأجسام المضادة الخاصة بك، لم يتم تشغيله بعد، تبدأ العملية على الفور ، ولكن قد يستغرق الجهاز المناعي التكيفي سنوات للوصول إلى مرحلة النضج الكامل.

لحسن الحظ ، أنت أيضًا ولدت بما يسمى بالجهاز المناعي الفطري ويستمر طوال حياتك، لا يحتاج إلى التعلم من أجل مكافحة العدوى وتعزيز الصحة كما يفعل جهاز المناعة التكيفي، وبدون الجهاز المناعي الفطري ، سيمرض الناس بشكل أسرع وفي كثير من الأحيان.

يبدأ الجهاز المناعي الفطري بجلدك والأغشية المخاطية، إذا تجاوزت أي جراثيم تلك الحواجز المادية ، فإنها تحتوي على إنزيمات تنتظر فقط تحطيم الكائنات الغريبة، علاوة على ذلك ، هناك خلايا متخصصة تبحث عن أي شيء ليس أنت من أجل قتل الدخلاء ، بينما تلتهم الخلايا الأخرى المسماة بالبلعمات الغزاة، لذا فإن الجهاز المناعي الفطري هو المستجيب الأول لجسمك. إنها تشتري لك القليل من الوقت، ثم يأتي جهازك المناعي التكيفي وينضم إلى المعركة.

عندما يتم تحصينك عن طريق لقاح أو عدوى ، يبدأ جهازك المناعي التكيفي بنشاط في صنع الأجسام المضادة الخاصة بك، وهى بروتينات تعمل مثل أكواب الشفط وتلتصق بالفيروسات أو البكتيريا لمساعدة الجسم على التخلص من الجراثيم بشكل أسرع ومنع انتشار العدوى.

تتخصص الأجسام المضادة في التعرف على دخيل معين والقضاء عليه، ويمكن لجهاز المناعة التكيفي أن يتعلم عدوى جديدة أو يتذكر واحدة لم يرها منذ فترة طويلة.

تعمل اللقاحات عن طريق تحفيز تكوين أجسام مضادة تتعرف على جرثومة معينة وتعمل على مكافحتها بطريقة أكثر أمانًا من الإصابة بالعدوى لأول مرة بدونها، مدى جودة عمل اللقاح هو مزيج من عدد الأجسام المضادة التي تنتجها استجابةً له ، ومدى فعاليتها ، وسلامة اللقاح.

عندما يعمل الباحثون على ضبط جرعة اللقاح لفئات عمرية مختلفة ، يجب أن يكونوا على دراية بأجزاء الجهاز المناعي والأجزاء غير النشطة بشكل كامل في الأشخاص في كل مرحلة من مراحل النمو.

نتائج دراسة فايزر على الأطفال من 5 سنوات



هذا جزء من سبب اختبار بعض اللقاحات مثل COVID-19 والموافقة عليها في جداول مختلفة للبالغين والمراهقين والأطفال والرضع.

يتم إعطاء عدد من اللقاحات للأطفال الرضع على شكل سلسلة مما يعني أنهم يحصلون على نفس النوع من اللقاحات عدة مرات على مدار بضعة أشهر، ويكون الجهاز المناعي التكيفي للطفل عرضة للنسيان أو عدم الاستماع في هذا العمر بنفس الطريقة التي يتعثر بها الطفل أثناء محاولته الوقوف والمشي.

بعد 4 سنوات من العمر وخلال حياة البالغين الأصغر سنًا ، يميل جهاز المناعة لديك إلى أن يكون أكثر استجابة وأقل عرضة للنسيان، وليس من قبيل المصادفة أن يحدث هذا عندما يميل الناس إلى اكتساب معظم الحساسية لديهم.

بالنسبة للقاح Pfizer ، وجد الباحثون أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا لديهم نفس الاستجابة المناعية والسلامة عند ثلث الجرعة المستخدمة لمن هم في سن 12 عامًا فما فوق.

يميل العلماء إلى البدء بالمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا عند دراسة اللقاحات، حيث إن أجهزة المناعة لدى البالغين قد نضجت ويمكن الاعتماد عليها للإبلاغ بشكل موثوق عن أي ردود فعل سلبية.