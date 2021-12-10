كبير مستشاري الصحة العالمية يطالب بوضع قواعد لمنع تخزين لقاحات كورونا

كتبت أمل علام

كشف بروس أيلوارد كبير مستشاري المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن هناك حاجة إلى وضع مجموعة جديدة من القواعد لمبادرة كوفاكس COVAX وذلك لمنع تخزين لقاحات كورونا من قبل البلدان ذات الدخل المرتفع والمنتجة للقاحات على المدى الطويل.

أضاف بروس أيلوارد، أن مبادرة كوفاكس COVAX ، التي تشارك في قيادتها منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين جافى (GAVI) ، عانت من استخدام البلدان ذات الدخل المرتفع قوتها الشرائية من أجل ضمان توفير اللقاحات لديها، بينما أعطت البلدان المصنعة الأولوية للتوزيع المحلي.

وقال لوسائل الإعلام على هامش اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية: "لا يمكنك تطعيم جزء من العالم ثم جعل البلدان منخفضة الدخل تنتظر".

ووفقا لما ذكرته الصحة العالمية، خصصت كوفاكس COVAX منذ يناير جرعات كبيرة من لقاحات كورونا بشكل متناسب بين أكثر من 140 دولة مستفيدة وفقًا لحجم السكان.

ووفقا لوكالة رويترز، في أكتوبر، قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستوزع الجرعات فقط على البلدان ذات المستويات الأدنى من التغطية.

دعا بروس أيلوارد، مصنعي اللقاحات إلى أن يكونوا أكثر شفافية، مضيفا، يتعين على الشركات المصنعة تحديد عدد اللقاحات التي ستذهب لمن ومتى، مضيفا، "إذا لم تكن لدينا هذه المعلومات، لا يمكننا التخطيط بشكل صحيح".

يوم الأربعاء، قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد مرات دخول المستشفى بسبب نوع أوميكرون شديد العدوى من كورونا، تم اكتشافه في 57 دولة، من المرجح أن يرتفع مع انتشاره.

أكد إيلوارد، إن (أوميكرون) لا يسبب الكثير من الوفيات، مضيفا، إنه متحور جديد للغاية، لم يتم إجراء الكثير من التسلسل الذي يخبرنا بخطورة هذا المرض".