طلبة وطالبات الجرافيك بـ"الفنون الجميلة" بالأقصر يجملون قاعات ومراسم الكلية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت كلية الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر، مبادرة مختلفة من نوعها لطلبة وطالبات قسم الجرافيك، وذلك لتجميل ودخان وتنظيف كافة قاعات المحاضرات والمراسم والمطبعة بالكلية، وذلك على مدار الأيام الماضية، إستعداداً للإحتفالات المنتظر باليوبيل الفضى للكلية ومرور 25 سنة على إنشاء كلية الفنون الجميلة بالأقصر.

وتم تنظيم فعاليات المبادرة بقسم الجرافيك بالكلية بقيادة الدكتور أحمد جمال عيد رئيس قسم الجرافيك بالكلية، وتحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، ودعم وتوجيه الدكتور أحمد محيي حمزة عميد الكلية، حيث قام طالبات وطلاب قسم الجرافيك بتنفيذ مبادرة تنظيف ودهان قاعات المحاضرات والمراسم والمطبعة الخاصة بالقسم على مدار ثلاثة أيام متتالية، وقد تمت مشاركة جميع طلاب وطالبات القسم في هذه التظاهرة الجميلة وذلك استعداداً لظهور القسم بالشكل اللائق دائماً ورفع كفاءة القسم للنهوض بالعملية التعليمية.

وفى نفس السياق عقد الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، بمقر الكلية مؤتمرا صحفيا، أعلن فيه تفاصيل احتفالية الكلية باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاما على إنشائها والمقرر إقامتها في الفترة من 12 حتى 15 ديسمبر الجاري.

وأشار عميد الكلية، إلى أن الإحتفالية تقام على مدار ثلاثة أيام يتخللها مجموعة ورش عمل وندوات ثقافية ومعرض فن تشكيلي وآخر تحت عنوان السوشيال ميديا وفيلما تسجيليا عن الكلية ومدرسيها القدامي والحاليين، موضحا أن الاحتفالية تقام في الكلية وبعض منها في قصر الثقافة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة لقصور الثقافة والقطاع القومي للفنون التشكيلية، وبعض من الجهات الداعمة من المجتمع المدني.

وأكد أحمد محيي حمزة، على أن للاحفالية هدفين هما تنظيم ورش عمل للطلاب لإصقال مهارتهم لكن الهدف الاساسي هو عقد شراكات وبروتوكول تعاون وتآخي مع الفنانين الدوليين المشاركين في الاحتفالية والذين يمثلون جامعات مختلفة دولية ومحلية، كما تستهدف الاحتفالية الترويج السياحي لمحافظة الأقصر من خلال تنظيم عدد من الزيارات للمعالم الأثرية والسياحية في الأقصر، موضحاً أن الإحتفالية ستكون مستمرة خلال العام الدراسي 2021-2022، ونستهدف مشاركة 1000 فنان من 100 دولة خلال عام الاحتفالية، حيث نقوم بالتحضير لمعرض فن تشكيلي للطلاب عن الجمهورية الجديدة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالأقصر خلال شهر فبراير من العام المقبل كما نقوم بالتجهيز لمؤتمر علمي دولي محكم يقام بالتوازي مع مهرجان الفنون التشكيلية تحت إطار احتفالية الكلية باليوبيل الفضي، كما يجري الآن التنسيق مع السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لإقامة معرض للطلاب تحت عنوان الهجرة غير الشرعية.



الطالبات خلال تجميل القاعات بالكلية



الطالبات يشاركون فى دهانات الكلية



الطلبة خلال تجميل كليتهم بالأقصر



الطلبة خلال دهانات كليتهم



تحضير الدهانات لتجميل الكلية



رئيس قسم الجرافيك خلال دهانات الأقسام



طلبة وطالبات الجرافيك بفنون جميلة الأقصر يدهنون ويجملون قاعات ومراسم الكلية



عميد الكلية يشيد بمبادرة طلبة قسم الجرافيك