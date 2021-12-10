اليوم السابع
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طقس مشمس وسماء صافية بمحافظة بورسعيد.. لايف وصور

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 09:32 ص
طقس مشمس وسماء صافية بمحافظة بورسعيد.. لايف وصور ميدان الشهداء اليوم
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، من أمام الديوان العام لمحافظة بورسعيد بشارع 23 يوليو، لمتابعة حالة الطقس وتأثيرها على الأنشطة المختلفة.

وشهدت محافظة بورسعيد، طقساً معتدلاً على كافة الأحياء ومدينة بورفؤاد، من سطوع للشمس وهبوب خفيف للرياح وسط سماء صافية، وحالة البحر الأبيض المتوسط هادئة تماما وارتفاع قليل للأمواج يصل لحد المتر الواحد أو أقل.
 
ويسمح طقس اليوم، بممارسة كل الأنشطة التي تتميز بها محافظة بورسعيد مثل الصيد بكل أنواعه من السناره للأفراد، الضهره للعائلات القديمة على الشاطئ، الجر المراكب ذات المواتير بميناء الصيد.
 
كانت محافظة بورسعيد، شهدت خلال أمس الأول الأربعاء اضطراب في حالة الطقس من غيوم في السماء وانخفاض في درجات الحرارة، وارتفاع في الأمواج بالبحر الأبيض المتوسط والتي تسببت في عزوف عدد من الصيادين عن ممارسة حرفتهم . 
 
وشهد الشاطئ حينها، ارتفاعاً للأمواج وتيارات مائية تحول بين حصد الأسماك داخل الشباك خلال رحلاتهم اليومية التي يقومون بها منذ الصباح واستمر حتى الرابعة عصراً.
 
يذكر أنه قد استعدت الأجهزة التنفيدية بمحافظة بورسعيد، لموسم الشتاء، من خلال تكثيف الجهود في بالوعات المطر وتطوير شبكات الصرف الصحي بالتزامن مع التطوير الذى تشهده المحافظة بعدد من الأحياء.
 
الديوان العام للمحافظة
الديوان العام للمحافظة

تقاطع شارع محمد علي
تقاطع شارع محمد علي

حديقة المسله
حديقة المسله

ديوان محافظة بورسعيد
ديوان محافظة بورسعيد

شارع ٢٣ يوليو ببورسعيد اليوم
شارع ٢٣ يوليو ببورسعيد اليوم

ميدان الشهداء اليوم
ميدان الشهداء اليوم

 


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