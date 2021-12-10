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ضبط 3 أطنان أرز وزيت طعام مجهولين المصدر بحملة تموينية بقليوب

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 11:00 م
ضبط 3 أطنان أرز وزيت طعام مجهولين المصدر بحملة تموينية بقليوب أرز مجهول المصدر - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 80 شيكارة أرز، بإجمالى وزن 2 طن أرز مجهول المصدر، وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية، بمحل لبيع الأعلاف والمواد الغذائية بمنطقة كون أشفين دائرة مركز شرطة قليوب، كما تم ضبط تنك بلاستيك زيت طعام، بإجمالى وزن 1 طن زيت طعام مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية، بمخزن مواد غذائية بدون ترخيص دائرة قسم شرطة قليوب، وتحررت المحاضر اللازمة وجارى عرضها على النيابة العامة لاتخاذ شئونها.


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