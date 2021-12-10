ضبط 2 طن أسمدة زراعية ومواد غذائية مجهولة المصدر بحملات تموينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 2 طن أسمدة زراعية ومواد غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق في حملات رقابية على التجار بنطاق مركز كفر صقر ، ذلك في إطار بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين كفرصقر بتشكيل حملة تموينية برئاسة عبدالرؤوف سويلم و مفتشي الإدارة للمرور علي المخابز البلدية والأنشطة التجارية وأسفرت الحملة عن الآتي : تحرير محضر برقم 15070 جنح كفرصقر وتم التحفظ على 25 كرتونة مواد غذائية ، محضر برقم 15071 جنح كفرصقر وتم التحفظ على 5 كرتونة مواد غذائية . تحرير عدد 4 محاضر جنح كفرصقر لعدم اعلان عن أسعار الأنشطة التجارية المختلفة.

ومحضر برقم 15018جنح كفرصقر ضد احد اصحاب السيارات لتهريب 2 طن اسمدة زراعية ممنوع تداولها خارج الحيازات الزراعية.