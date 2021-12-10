ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية ودقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، بالتعاون مع إدارة التموين بناصر حملة تفتيشية على المحال التجارية والمخابز البلدية بدائرة المركز، والتي أسفرت عن تحرير عدة محاضر لمخالفات تموينية تنوعت بين حيازة وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية.

وضبطت الحملة 60 كجم حمص و21 كجم حلوى وشكولاتة، منتهية الصلاحية فضلاً عن ضبط 5 أجولة دقيق بلدي مدعم بغرض إعاده بيعها بالسوق السوداء وعدم حمل شهادات صحية، حب تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.

وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر فى بيان له أن تلك الحملات تأتى فى إطار جهود محافظة بني سويف لإحكام الرقابة علي الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف علي مدى صلاحية السلع تنفيذاً لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، وكذلك التشديد على الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى، بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين في شتى القطاعات.

وفي سياق منفصل تابع علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر رفع كفاءة الطرق العامة والميادين والشوارع الرئيسية والداخلية بالمناطق السكنية لتتكامل مع التطور الكلي لكافة القطاعات بدائرة المركز حيث تمكنت الوحدة من رفع أكثر من 58 طن مخلفات بمناطق متفرقة من شوارع المدينة ودائرة مجلس قروي إشمنت ودلاص وبهبشين والحمام وبني عدي.