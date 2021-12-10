اليوم السابع
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الجمعة، 10 ديسمبر 2021 04:39 م
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صرف مقررات الأسمدة الزراعية عبر منظومة كارت الفلاح بكفر الشيخ.. صور

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 04:17 م
صرف مقررات الأسمدة الزراعية عبر منظومة كارت الفلاح بكفر الشيخ.. صور توزيع الاسمدة بكارت الفلاح بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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 قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تابع جهود مديرية الزراعة لصرف مقررات الأسمدة عبر منظومة كارت الفلاح ومتابعة الزراعات الشتوية، بإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، وذلك لمتابعة منظومة كارت الفلاح وعملية صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية واستكمالاً لعمل لجان المرور، والمتابعة على الجمعيات الزراعية ومتابعة منظومة كارت الفلاح وعملية صرف الأسمدة وتسجيل الحصر الزراعى والتأكيد على إتمام عملية الصرف على أكمل وجه مع مراعاة المقررات السمادية الموصى بها من قبل الوزارة.

وأضاف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، أن منظومة "كارت الفلاح" التي تعمل على الحد من عمليات التلاعب في المقررات السمادية ويعمل على تيسير عمليات الصرف والحصول على المعاش وتيسير القروض، التي قد يحتاج إليها المزارع، مضيفًا أن كارت الفلاح يفيد في الحصر الزراعي والتعرف عليه، وتحديد حجم الإنتاج، مشيراً إلى حرص الدولة على دعم الفلاح المصري بكل السبل المتاحة، إيماناً منها بضرورة إرساء دعائم التنمية الزراعية، التي تظل ركناً رئيسياً من أركان الاقتصاد الوطني.

 وأوضح غربية، تم تكثيف المرور الميدانى على الزراعات الشتوية، بمتابعة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بالمديرية، بالمرور على الزراعات الشتوية  وعلى الأخص محصول القمح وبنجر السكر، وتم فحص بعض المساحات بالزراعات الشتوية وتبين أن الزراعات بحالة جيدة، موضحاً إن تقارير لجان المكافحة يتم فحصها على الفور بمعرفة الإدارة المركزية للمكافحة لمتابعة درجة الإصابة بالآفات الحشرية.

توزيع الاسمدة بكرت الفلاح
توزيع الاسمدة بكرت الفلاح

 

 

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