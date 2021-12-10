صحة المنوفية: تدريب جميع مشرفى حملة شلل الأطفال بالإدارات الطبية على مدار يومين

المنوفية - محمد فتحى

قامت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، بقيادة الدكتور محمد العسكري مدير عام الادارة والدكتورة فاطمة مرزوق مديرة إدارة الأمراض المعدية بالمديرية و الدكتورة نشوة السيد مسئول ترصد الشلل الرخو والدكتورة منه الله السيد مسئول التطعيمات، مراقبي الامراض المعدية بتدريب جميع مشرفي حمله شلل الأطفال بالادارات العشر لمده يومين و ذلك من اجل التحضير للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال في الفترة من 19 الي 22 من شهر ديسمبر 2021 من سن يوم حتي 5 سنوات ، تحت إشراف الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية.

وأشارت الدكتورة فاطمة مرزوق مديرة الأمراض المعدية ، إلي أن هدف التدريب من أجل نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال والحفاظ علي مصر خالية من مرض شلل الاطفال ، حيث قامت إداره الامراض المعديه باستكمال تدريب المشرفين علي حمله الشلل بجميع الإدارات لمده يومين وتم التأكيد على أهمية تدريب الفرق الطبية من الطب الوقائي ومن أهم أهداف الحملة هي تطعيم جميع الأطفال المستهدفين من الحملة ومراجعه الخطط اللازمة لإنجاح الحملة القومية وتم التأكيد على تدريب المشرف اللصيق من أجل تذليل العقبات أمام الفريق الطبي وتحقيق المستشهدف من الحملة.

وأثناء الاجتماع تم التأكيد على ضرورة تحديد كل ادارة طبية لحدودها الجغرافية مع الإدارات الطبية والمحافظة المجاورة لها من أجل التأكد من تطعيم جميع الأطفال المستهدفين والانتهاءمن استلام المستلزمات الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الـطفال وحصر الـطفال بالحضانات والتواصل المجتمعي من أجل الوصول إلى المستهدف من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال والالتزام الجاد بالتعليمات والمتابعة المستمرة والتدريب لفرق الحمله وتعريفه مواقع العمل علي الطبيعه قبل البدء في الحملة لتذليل اي عقبات والتنبيه بكيفيه وضع العلامات علي المنازل وعلامات التطعيم للاطفال وتحري الدقه في حصر الاطفال المتخلفين عن التطعيم وضروره استدعائهم للتطعيم ونشر الوعي المجتمعي بضروره التطعيم والمشاركة بالحملة واعتباره أمن قومي حفاظا علي بلدنا الحبيبية من مرض شلل الأطفال.