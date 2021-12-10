رفع وإزالة 74 حالة إشغال خلال حملة مكبرة بمدينة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة صور التعديات على الطريق العام والأرصفة بهدف استعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمدن وتيسير الحركة المرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي بتوجيه حملة مكبرة لرفع كافة إشغالات الطريق العام بشوارع المدينة العاصمة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شرطة المرافق، حيث تم رفع وإزالة 74 حالة إشغال، والتحفظ على عدة موازين وعربات باعة جائلين وحوامل حديدية، وتاندات ومقاعد وطاولات بلاستيكية، ومصادرة كافة الإشغالات التي تعوق الطريق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تفعيلاً للضوابط والقوانين، وحفاظاً على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة، كما تم التحفظ على 11شيشة بعدد من المقاهي، خلال متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالمقاهي والكافيهات والمحال التجارية تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء الصادر بهذا الشأن.

وحسب بيان لمجلس مدينة بنى سويف ، تم تكثيف العمل وإنجاز كافة أعمال التجميل ونظافة الشوارع بالمدينة والقرى، وذلك في إطار الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة ورفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات، بالإضافة إلى متابعة المشروع القومي لتبطين الترع وتأهيل المصارف بدائرة المركز، كما قامت شبكة الكهرباء الداخلية بمراجعة وحدات الإنارة العامة بشارع الديري وشارع جرجس يعقوب من ميدان العجمي وشارع الشيخ عمار من شارع عبد السلام عارف وشارع سيد عبد اللطيف وشارع ترعة البوصة، وذلك ضمن خطة الوحدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية.