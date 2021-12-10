حياة كريمة فى بنى سويف.. تجديد الكبارى وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرية المنصورة

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرية المنصورة التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف، تنفيذ مجموعة من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر، إن قرية المنصورة تشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر .

وأضاف على يوسف لـ"اليوم السابع"، أن قرية المنصورة تشهد تنفيذ مشروع إحلال وتجديد الكوبري القبلي ، مشروع الصرف الصحي، بالإضافة إلى مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرية المنصورة، ومشروع إحلال وتجديد الكوبري القبلي.

جدير بالذكر أنه قد تم إدراج 66 قرية بمركزي ببا وناصر، فى المشروع القومى لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، الاهتمام بالنظافة والبيئة، تطوير مستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب، والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.