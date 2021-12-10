حياة كريمة.. أول قافلة بيطرية بالأقصر لفحص الماشية وعلاجها بالمجان

الأقصر – أحمد مرعى

رصد تليفزيون "اليوم السابع" فعاليات أول قافلة للطب البيطرى بقرى حياة كريمة فى محافظة الأقصر، والتى إنطلقت بمدينة إسنا تحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم الوكيل مدير الإدارة البيطرية بمدينة إسنا، وتجوب 3 قرى بالمدينة ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



تم تنظيم القافلة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن مبادرة حياة كريمة، وخرجت بإشراف معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، وضمت لجنة بقيادة الدكتور نادر رشاد مسئول القافلة من المعهد، وشارك فيها مدير عام الطب البيطرى الدكتور فتحى شلبى، ونائب رئيس مدينة إسنا عبد الرحيم طايع، ورئيس قرية النمسا محمد العشرى، ومن نقابة الأطباء بالأقصر الدكتور سيف النصر، حيث تشمل الحملة قرى "المساوية وسطيح والحلة"، وجاءت توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتسهيل اعمال القافلة على مستوى كافة مدن المحافظة لضمان الحفاظ على الثروة الحيوانية ومنع دخول أي أمراض وبائية.



ويقول الدكتور محمد إبراهيم الوكيل مدير الإدارة البيطرية بمدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أن القافلة كانت موجودة فى الأقصر من يوم السبت وحتى الخميس، وجابت إسنا لمدة 3 أيام والتى تقوم بعلاج الحيوانات وفحصها ووقايتها من الأمراض، بجانب التدريب للأطباء السونار لعلاج المواشي بأحدث الوسائل المتطورة، حيث توافد عدد كبير من الأهالى والسيدات والكبار على القافلة بمواشيهم للفحص المجانى ضمن حياة كريمة.



فيما قال الدكتور نادر رشاد مسئول القافلة من معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، أنه تم تنظيم القافلة برعاية الدكتور محمد حجازى مدير المعهد، والتى جاءت ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين فى قري الري المصري، وجابت القافلة قرى إسنا وأرمنت، والتى قامت بنقل نتائج الأبحاث لأرض الواقع وتطبيقها على مواشي القرى واستهدفت استعادة الكفاءة التناسلية للحيوانات، والعلاج الباطنى لكافة الحيوانات، وتجريع الحيوانات ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، بجانب الجراحات التناسلية لإستعادة الكفاءة، وتم تدريب الأطباء الزملاء من الأقصر لتأدية ذلك العمل كما ينبغي عقب نهاية القافلة.



وأضاف الدكتور نادر رشاد مسئول القافلة لـ"اليوم السابع"، أن القافلة تجوب كافة القرى فى مراكز حياة كريمة بمدينتى إسنا وأرمنت، ويتم التوافد من كافة الأهالى والمزارعين بمواشيهم ويتم فحصهم وعلاجهم بالمجان تماماً.







رجال الطب البيطرى بالأقصر مع فريق القافلة



قافلة بيطرية ضمن حياة كريمة بإسنا









