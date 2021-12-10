حملات دورية لإزالة التعديات و رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالشرقية، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالمحمدية وقسم المتابعة بالوحدة بالتصدي لحالة بناء مخالف بقرية المحمدية عبارة عن شدة خشبية لصب سقف دور رابع علوى على مساحة 85م داخل الحيز العمرانى بقرية شيبة قش التابعة للوحدة المحلية بالمحمديه، كما قامت رئاسة المركز بالتصدي لحالة بناء مخالف عبارة عن شدة خشبية لصب سقف دور ثالث علوى على مساحة120م بقرية ميت بشار التابعة للوحدة المحلية بالجديدة ؛ وعلى الفور تم إزالة الشدة الخشبية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق متصل قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بحملة لرفع الإشغالات والتلتوارات المخالفة بشارع سعد زغلول بالمدينه تمهيداً لرصفه لإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدينه .

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية و قسم الإزالات و رئيسة الوحدة المحلية بشهداء 2 بحر البقر بفك شده خشبيه مجهزة لصبه سملات وصناديق خرسانة مسلحة علي مساحة 225 متر وتم تسليم الأرض وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .

كان شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات لرفع الإشغالات المخالفه و إزاله التعديات المخالفة علَي الأرض الزراعية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.