حصاد 2021.. طفرات وإنجازات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح

مطروح – حسن مشالي

شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، في محافظة مطروح، خلال العام الجاري، طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات جديدة، ومحطات تحلية، وجاري تنفيذ محطة عملاقة لتحلية مياه البحر، وإنشاء عدد من محطات تحلية مياه الآبار، ومحطات الصرف الصحي.

تضمنت المشروعات إنشاء وافتتاح عدد من محطات تحلية مياه البحر، ضمن خطة المحافظة في التوسع بإنشاء محطات تحلية المياه، لتلبية الاحتياجات المائية والتنموية للمحافظة، المشروعات التي تم نهوها وإدخالها الخدمة، مما ساعد فى القضاء على معاناة أهالي مطروح لسنوات طويلة من نقص مياه الشرب خاصة خلال موسم الصيف السياحي، من بينها محطة تحلية مياه البحر بالرميلة 3 بطاقة 12 ألف متر مكعب يوميا، لتضاف لمحطات تحلية مياه البحر بالرميلة، بإجمالي طاقة انتاجية 60 ألف متر مكعب يوميا.

كما تم نشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة الضبعة بطاقة 40 الف متر مكعب يوميا، وقابلة للتوسع حتى 80 ألف متر يوميا، ومحطة تحلية بسيدي براني بطاقة 2000 متر مكعب يوميا، ومحطة تحلية بمدينة النجيلة بطاقة 3500 متر مكعب يوميا، و الانتهاء من الخطوط الناقلة لمياة محطة تحلية الضبعة وحتى رافع غزالة الساحلي.

كما تم افتتاح 10 محطات تحلية، وهي أولاد مرزوق، والزويدة، والفاخرى، والظافر، وأبو زريبة، وأوجرين، وأبو سطيل، وشماس، بأجمالي طاقات إنتاجية 850 متر مكعب يوم، لخدمة مناطق غرب محافظة مطروح، في مراكز ومدن النجيلة، وسيدي براني، والسلوم، ضمن توجيهات الدولة لخدمة المناطق الأكثر احتياجا.

وقامت شركة مياه الرشب والصرف الصحي، بافتتاح 6 مراكز خدمة عملاء للتيسير على المواطنين، وإحلال وتجديد أسطول سيارات الشركة، 65 سيارة لنقل مياه الشرب، وافتتاح تطوير 3 منافذ كبرى لتوزيع مياه الشرب ( غراب المياه ) بالريفية وبالكيلو 8 و سملا، بالإضافة إلى تطوير جميع الأغربة على طول الساحل، الخاصة بالشركة وعددها 63 غراب توزيع مياه الشرب، للتيسير على المواطنين في وصول المياه، خاصة في التجمعات الصحراوية، وأوقات التكدس، خلال موسم الصيف، وتوفير مياه الشرب للحركة السياحية بالمحافظة.

ويجري حاليا إنشاء محطة تحلية مياه الرميلة 4 بطاقة 65 ألف متر مكعب يوميا، قابلة للزيادة إلى 130 ألف متر مكعب يوميا، بتمويل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لتلبية احتياجات مدينة مرسي مطروح وضواحيها، والتوسعات العمرانية بها، من مياه الشرب النقية، ومحطة تحلية مياه النجيلة بطاقة 3,5 ألف متر مكعب يوم، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة سيدى برانى بطاقة 2000 متر مكعب، بنسبة تنفيذ 95 ٪، وإنشاء 4 خزانات إستراتيجية بمدينة مرسى مطروح، بنسبة تنفيذ 99 ٪، ومحطة تحلية مياه البحر الرميلة 4 بنسبة تنفيذ 7٪.

وتضمنت مشروعات الصرف الصحي التي تم نهوها وإدخالها الخدمة، مشروع الصرف الصحي للإسكان الاجتماعي بمدينة الحمام. بنسبة تنفيذ 100٪ و مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة الضبعة بطاقة 14 ألف متر مكعب في اليوم، بنسبة تنفيذ 100٪.

كما يجري تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة الحمام بطاقة 4000 متر مكعب، بنسبة تنفيذ 98 ٪، ومشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة مرسى مطروح ( مرحلة ثانية) بنسبة تنفيذ 95٪، ومشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة سيوة، بنسبة تنفيذ 95 ٪، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح بطاقة 30/60 ألف متر مكعب يوميا بنسبة تنفيذ 54 ٪.

كما تصميم وتنفيذ صرف صحي المناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي بنطاق المرحلة الثانية والثالثة بمدينة مرسى مطروح. بنسبة تنفيذ 15 ٪.