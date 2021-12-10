حبس عاطلين بعد اتهامهما بتزوير المبالغ المالية الأجنبية فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية ، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالإتجار بالعملات الأجنبية المقلدة وترويجها علي عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى مباحث التزيف لفحصها.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، أحدهما بمحافظة الإسكندرية والآخر بمحافظة البحيرة، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية وخاصةً الدولار الأمريكى وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من مسكن أحدهما المقيم بمحافظة الإسكندرية وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين وألقى القبض عليهما، وضبط السيارة المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى، وبتفتيش مسكن أحدهما تم ضبط مبلغ مالى عملة دولار أمريكى "مقلد" و2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين أنهما مُحملان بالعديد من المحادثات مع عملائهما تدل على نشاطهما الإجرامى" - حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين احتوائه على برنامج إلكترونى ونماذج صور للعملات الورقية المقلدة فئة المائة دولار الأمريكى - طابعة ألوان تستخدم فى طباعة العملات المقلدة.

بمواجهة المتهمين المشار إليهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط والفحص أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.