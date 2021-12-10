تعرف على نصائح مهمة للوقاية من سرطان الرئة

كتبت إيناس البنا

يحدث سرطان الرئة عندما تنمو الخلايا السرطانية بشكل لا يمكن السيطرة عليه لتشكل ورمًا يمكن أن يكون خطيرا إذا لم يتم اكتشافه أو علاجه في الوقت المناسب، على الرغم من أن التدخين هو السبب الرئيسي لهذه الحالة، إلا أن الخبراء في جامعة نانيانج التكنولوجية بسنغافورة كشفوا مؤخرًا عن مساهم رئيسي آخر في الإصابة بسرطان الرئة، وفقا لتقرير موقع " timesnownews".

قارن الخبراء الاتجاهات العالمية لسرطان الرئة والتدخين وتلوث الهواء، واكتشفوا أن هناك زيادة في حالات السرطان المرتبطة بالتلوث.

على مدى 22 عامًا، من 1990 إلى 2012 ، لوحظ انخفاض بنسبة 6 % في المدخنين، وقد أدى هذا بدوره إلى انخفاض في حالات سرطان الرئة المرتبطة باستهلاك التبغ، ومقابل كل انخفاض في التدخين، لوحظ انخفاض بنسبة 9 % في سرطان الخلايا الحرشفية في الرئة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم تلوث الهواء في عدد من الحالات الصحية الأخرى مثل الربو وقد يؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب الشعب الهوائية، بمجرد دخوله الجسم، قد يدخل مجرى الدم وقد يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

للتغلب على آثار تلوث الهواء أو تفاديها، ألق نظرة على بعض النصائح التي قد تكون مفيدة:

ارتدِ قناع N95

احتفظ بالنباتات بالداخل

قم بإزالة الأحذية خارج وقتك

قلل من استخدام معطرات الجو

تجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق

نفض الغبار عن منزلك واستخدم المكنسة الكهربائية بانتظام

تأكد من تهوية موقد الغاز الخاص بك

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي