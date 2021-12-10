اليوم السابع
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تدخل لفض مشاجرة فتلقى عيارا ناريا.. مصرع شخص خلال مشاجرة فى شبرا الخيمة

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 10:10 م
تدخل لفض مشاجرة فتلقى عيارا ناريا.. مصرع شخص خلال مشاجرة فى شبرا الخيمة مشاجرة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقى شخص مصرعه، إثر إصابته برش خرطوش بالوجه والرقبة والعينين، خلال تدخله لفض مشاجرة بين طرفين لخلافات المصاهرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وقيام شخص أخر بمناصرة أحد الطرفين وأطلق عيار نارى من فرد خرطوش أحدث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته خلال إسعافه بمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، باستقبال مصاب برش خرطوش بالوجه والرقبة والعينين، وتوفى خلال تقديم العلاج له.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحثى، وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة "س و أ"، 24 سنة، خراط، مقيم دائرة القسم، خلال مشاجرة بين "م ح ف"، 33 سنة، سائق، و"ع إ س"، 23 سنة، مقيمان دائرة القسم، وتدخله لمحاولة فض المشاجرة، أطلق "أ م ع"، 23 سنة، عامل بمطعم، مقيم دائرة القسم، عيار نارى من "فرد خرطوش" خلال تدخله لمناصرة الثانى، فأحدث إصابة المجنى عليه وفر هاربا.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم الأول والثالث وبمواجهنهم أقرا بارتكاب الواقعة، وبإرشاد الثالث تم ضبط السلاح المستخدم عبارة عن "فرد خرطوش"، وتم التحفظ عليه، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الهارب.

وبالعرض على النيابة، صرحت بدفن جثة المتوفى عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وتحريز السلاح المستخدم بالواقعة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.


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