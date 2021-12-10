انطلاق أعمال تمهيد وتسوية الطريق العام "الأقصر – العشى" بالزينية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

انطلق رجال مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، فى تمهيد وتسوية الطريق العام "الأقصر – العشي"، وذلك بناءاً على توجهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى رؤساء المركز والمدن، بضرورة تكثيف المرور الدائم على الطرق وتسهيل على المواطنين، وتعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية بتمهيد كافة الطرق الرئيسية بالمدينة.

وفى هذا الصدد قام رجال الوحدة المحلية للقرية الزينية بحرى، بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزينية، بالعمل فى تمهيد وتسوية الطريق العام "الأقصر – العشي"، وذلك داخل نطاق القرية، بإشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، وأحمد ابوعيش نائب رئيس المركز، ويوسف أحمد رئيس قرية الزينية بحرى، ومنصور عبد الله مسؤول النظافة بالقرية، وغالية أحمد حسن سكرتير القرية.

وفى نفس السياق، أجرى وفد من الإتحاد الأوروبي، زيارة نجع جاد الكريم بقرية المدامود بحرى التابعة لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، وذلك فى ضوء استمرار دعم وتطوير المرأة الريفية وتوفير فرص العمل للمرأة المعيلة بمحافظة الأقصر، ومن جانبه أوضح العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أن الهدف من زيارة الوفد متابعة أعمال تدريب السيدات على إدارة المشروعات الاقتصادية الصغيرة والاقراض والتسويق الالكترونى ، كما تم تفقد مشروع نجوى عبد الحميد المقيمة فى نجع جاد الكريم، واختتمت الزيارة بالاستماع لعدد من السيدات المعيلات والتعرف على اهم احتياجاتهم لإنجاح مشاريعهم.

فيما وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بأهمية دعم المشروعات الخاصة بالمرأة المعيلة على مستوى مراكز ومدن المحافظة وتفعيل التعاون المشترك ما بين القطاع الحكومى والخاص ومؤسسات المجتمع المدني من خلال تسهيل إجراءات تنفيذ مثل هذه المشروعات.



تمهيد وتسوية الطريق العام الأقصر العشي



جانب من تسوية تمهيد الطريق



مدينة الزينية تنطلق فى تمهيد وتسوية الطريق العام