الكشف على 725 مواطنا بقافلة "عنيك فى عنينا" بقرية كفر دمنهور فى الغربية

الغربية محمد طارق

شهدت قرية كفر دمنهور التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، تنفيذ قافلة طبية "عنيك فى عنينا" لمكافحة مسببات العمى، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وخلال القافلة تم الكشف على 725 مواطنا، وتم توفير النظارات الطبية ل 269 مواطن وكذلك تقديم العلاج اللازم بالمجان لـ 318 مواطنا، كما تم تحويل 136 مريضا فى حاجة إلى عمليات عاجلة حيث سيتم إجراء العمليات بالمجان.

وأشار محافظ الغربية إلى أن مبادرة "عنيك فى عنينا" تهدف للكشف عن أمراض العيون وإجراء العمليات اللازمة بالمجان وذلك بالقرى الأكثر احتياجاً، مشيداً بمثل تلك المبادرات التى تهتم بتوفير العلاج اللائق للمواطنين غير القادرين فى ظل الجمهورية الجديدة.