الكشف على 1112 مريضا بقافلة طبية بقرية اسطنها المنوفية ضمن "حياة كريمة"

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية اسطنها التابعة لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، والتي أستمرت لمدة يومان ، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور مدير إدارة الباجور الطبية، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان، اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وإشراف الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وأعلنت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة إشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الجلدية، الأسنان، والأنف والأذن والحنجرة"، حيث قامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 1112 مريض من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية 96 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط 16 حالة، وعمل الأشعة 15 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 10 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي،ختان الإناث، إرتفاع ضغط الدم،وطرق الفحص الذاتي للثدي للسيدات المترددات علي القافلة. ومن جهته قدم وكيل الوزارة خالص شكره وتقديره لجميع المشاركين بالقافلة علي هذا العمل النبيل، مؤكداً سيادته علي إستمرار الحملات العلاجية المجانية لخدمة المواطنين بنطاق المحافظة.