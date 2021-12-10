"الفنون الجميلة" بالأقصر تتزين لاحتفالات اليوبيل الفضى لإنشائها

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد كلية الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر، لانطلاق فعالياتها للاحتفال باليوبيل الفضي بمرور 25 سنة على تأسيسها فى عام 1996، يوم الأحد المقبل، بحضور العشرات من نجوم الفن التشكيلي المصريين والأجانب وحول العالم على أرض الأقصر وعلى منصات السوشيال ميديا التابعة للكلية.



ومن هذا المنطلق وتحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، عقد الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، بمقر الكلية مؤتمرا صحفيا، أعلن فيه تفاصيل احتفالية الكلية باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاما على إنشائها والمقرر إقامتها في الفترة من 12 حتى 15 ديسمبر الجاري، بحضور الدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود علام، وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أيمن قدري، قوميسير معرض الفن الواقعي، والدكتورة جهاد شريت، قوميسير معرض سوشيال ميديا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ولفيف من إعلاميي وصحفيي الأقصر.



وأشار عميد الكلية، لـ"اليوم السابع"، إلى أن الاحتفالية تقام على مدار ثلاثة أيام يتخللها مجموعة ورش عمل وندوات ثقافية ومعارض فن تشكيلي وآخر تحت عنوان السوشيال ميديا وفيلما تسجيليا عن الكلية ومدرسيها القدامي والحاليين، موضحا أن الاحتفالية تقام في الكلية وبعض منها في قصر الثقافة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة لقصور الثقافة والقطاع القومي للفنون التشكيلية، وبعض من الجهات الداعمة من المجتمع المدني.



وأكد أحمد محيي حمزة، على أن للاحتفالية هدفين هما تنظيم ورش عمل للطلاب لإصقال مهاراتهم لكن الهدف الأساسي هو عقد شراكات وبروتوكول تعاون وتآخي مع الفنانين الدوليين المشاركين في الاحتفالية والذين يمثلون جامعات مختلفة دولية ومحلية، كما تستهدف الاحتفالية الترويج السياحي لمحافظة الأقصر من خلال تنظيم عدد من الزيارات للمعالم الأثرية والسياحية في الأقصر.



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