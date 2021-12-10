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الغاء تحليق رحلات البالون الطائر فى البر الغربى بالأقصر لضعف الرؤية فى السماء

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 10:12 ص
الغاء تحليق رحلات البالون الطائر فى البر الغربى بالأقصر لضعف الرؤية فى السماء البالون الطائر فى الأقصر - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، إلغاء حركة وإقلاع رحلات البالون الطائر بالبر الغربي وذلك نتيجة ضعف الرؤية فى السماء لدى الإرتفاع للحد المخصص لإنطلاق رحلات البالون الطائر بسماء الأقصر، وذلك تجنباً لأى أضرار جراء الطقس المتقلب حالياً فى البلاد.

 

وفى هذا الصدد شهد أرض مطار البالون الطائر بالأقصر، نتيجة ضعف الرؤية بالأعلى فى الصباح الباكر لإصدار قرار من ملاح الشركة المصرية للطائرات بعدم التحليق فى سماء المحافظة، حيث قام طيارو البالون بإطلاق أكثر من بالونة اختبارا للطقس وتبين لهم أن حركة الطقس غير مناسبة للإقلاع والتحليق سيؤدي لقلة الرؤية نتيجة الضباب الكثيف فجراً، وعلي الفور صدر القرار من ملاح الشركة بوقف الرحلات نهائياً، مما أدي لتوقف الرحلات تماماً وعودة السائحين للفنادق وإلغاء حجوزاتهم.

 

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، امس الخميس، تحسناً فى حالة الطقس مع سطوع للشمس بصورة طبيعية، وعادت للتحليق من جديد رحلات البالون الطائر بالبر الغربي عقب إلغائها أمس الأول الأربعاء، وذلك نتيجة شدة الرياح والطقس المتقلب، وخرجت الرحلات فى السماء وعلى متنها عشرات السائحين فى 16 شركة بالون مختلفة بالمحافظة.

 

جدير بالذكر، أن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة فى العالم، والأقصر هى المحافظة السياحية الوحيدة التى تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما حدا لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التى تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا فى ترتيب المدن لرحلات  البالون الطائر، وتعد من أهم رحلات المغامرة فى العالم، ومصر حالياً رقم 4 بين دول العالم فى مجال البالون.

وتأمل وزارة الطيران المدنى أن يتم تخطى الدول التى تسبقها بهذا المجال خلال الفترة المقبلة لتكون مصر رقم واحد، حيث أن السائح فى الأقصر يجد لوحة فنية غير موجودة بدول العالم، فيوجد فى الأقصر النيل والشمس والخضرة والآثار شرق وغرب وصحراء ومشاهد طبيعية لا يجدها فى دول أخرى.

 


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