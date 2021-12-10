الصحة العالمية: مكتب ليون بفرنسا يدعم الدول فى الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية

كتبت أمل علام

كشفت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها اليوم، أن مكتب ليون بفرنسا، وهو مركز ممتاز في تعزيز مختبرات الصحة العامة، والأمن الصحي العالمي، يدعم البلدان في بناء قدرات أقوى للطوارئ الصحية، واحتفل اليوم بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسه.



مكتب ليون بفرنسا

وبهذه المناسبة قدم كل من الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، والدكتور أوليفييه فيران، وزير الصحة الفرنسي، ملاحظات بالفيديو في حفل الذكرى العشرين رفيع المستوى.

من جانبه قال الوزير أوليفييه فيران: "لقد تعلمنا من أزمة كورونا أننا بحاجة إلى المضي قدمًا للاستعداد والاستجابة بشكل أفضل لحالات الطوارئ الصحية"، مضيفا في الغد سيكون لمكتب منظمة الصحة العالمية في ليون دور مهم يلعبه في هذا الهيكل الصحي العالمي المستقبلي.

وقالت المنظمة فى بيان لها: "لقد تضافرت جهود منظمة الصحة العالمية وشركائها من خلال إنشاء مكتب لمنظمة الصحة العالمية مقره في ليون، قبل 20 عامًا، لتعزيز التأهب للوباء والاستجابة لها، لاسيما في البلدان ذات الموارد الصحية والبنية التحتية الأقل تطورًا".

وقال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية: "يلعب مكتب ليون دورًا قويًا في التأهب والاستعداد والاستجابة العالمية لمنظمة الصحة العالمية للأوبئة والأوبئة، بما في ذلك كورونا، لقد برز كمركز ممتاز في تعزيز مختبرات الصحة العامة، مما يدل على أن الرؤية الجماعية واستثمارات منظمة الصحة العالمية والشركاء المؤسسين لمكتب ليون قد أثمرت، أشكر الحكومة الفرنسية وشركة ليون ميتروبول وجميع الشركاء الفنيين والماليين في مكتب ليون على دعمهم المستمر والقيّم خلال العشرين عامًا الماضية وفي المستقبل".

وجمع هذا الحدث العديد من الشخصيات البارزة والمسئولين رفيعي المستوى منهم: الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور جواد محجور، مساعد المدير العام، للاستعداد للطوارئ، وستيفاني سيدو، السفيرة الفرنسية للصحة العالمية.

وقالت المنظمة: "يساهم مكتب ليون في القيادة العلمية والديناميكية القوية لقطاع الصحة في المنطقة وخارجها، كان دوره، ولا يزال، حاسمًا في سياق أزمة كورونا، لاسيما فيما يتعلق بتوحيد ممارسات التدخل والتنسيق بين البلدان، على الرغم من أن الأزمات غالبًا ما تؤدي إلى الانسحاب إلى الذات وتؤدي إلى تفاقم المنافسة الدولية".

كما استقطب الحدث مجموعة من الخبراء العالميين والوطنين من البلدان، ووكالات الصحة الوطنية، والمجتمع العلمي في ليون وفرنسا ومنظمة الصحة العالمية، لمناقشة وتبادل الخبرات حول الجوانب الحاسمة لمختبرات الصحة العامة في حالات الطوارئ الصحية.

وأضافت المنظمة: "أثبت فيروس كورونا قيمة مختبرات الصحة العامة المضمونة الجودة والمدارة جيدًا في الوقاية من تفشي الأمراض واكتشافها ومكافحتها، مما ينقذ الأرواح والموارد، عندما ضرب الوباء، ساعد مكتب ليون آلاف المختبرات في أكثر من 100 دولة لتحسين جودة قدرتها على اختبار كورونا، لقد أنشأ بسرعة مجتمعًا عبر الإنترنت لآلاف المتخصصين في المختبرات من أكثر من 180 دولة حتى يتمكنوا من المشاركة والتعلم والتعاون مع بعضهم البعض، كما دعمت ركيزة التشخيص في مسرع الوصول إلى أدوات كورونا (ACT)".

وقالت المنظمة: على مدى العقدين الماضيين لعب مكتب ليون دورًا حاسمًا في تأهب منظمة الصحة العالمية واستجابتها لتفشي الأمراض ودعم البلدان من أجل:

1. زيادة القدرات المختبرية لإجراء اختبارات آمنة وموثوقة للاوبئة وفي الوقت المناسب.

2. تطوير شبكات معملية مضمونة الجودة ومطابقة لمعايير الاعتماد الدولية.

3. تطوير القوى العاملة في مختبرات الصحة العامة، كمركز ممتاز في تعزيز مختبرات الصحة العامة.

4. يدعم مكتب ليون الدول الأعضاء لتعزيز الجيل القادم من مديري وقادة المختبرات، الذين يمكنهم بناء أنظمة معملية قوية والحفاظ عليها في البلدان. وأضافت المنظمة، لقد كان رائدًا وأطلق مبادرة برنامج قيادة المختبرات العالمية، ودخل في شراكة مع وكالات الصحة العالمية المتخصصة التي تعمل في تقاطع صحة الحيوان والإنسان والبيئة، بما يتماشى مع نهج صحة واحدة" One Health".

5. بالإضافة إلى ذلك طور مكتب ليون خبرة رائدة في تصميم برامج التدريب التفاعلية ووحدات التعلم الذاتي لتعزيز مهارات ومعرفة العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والمتخصصين في الاستعداد للطوارئ والاستعداد والاستجابة لها.

6. يمكن للبلدان والمنظمات والمهنيين الصحيين بناء برامج التدريب الخاصة بهم والتعلم من بعضهم البعض والتعاون مع بعضهم البعض من خلال الوصول إلى منصة تعلم الأمن الصحي (HSLP)، التي يستضيفها مكتب ليون، والتي تقدم مجموعة غنية من موارد التدريب وأدوات التعلم.

7. لمنع انتشار الفيروس والتخفيف من حدته أثناء تفشي كورونا، يوجه مكتب ليون البلدان ويساعد في بناء قدراتها في تطبيق نهج علمي قائم على المخاطر أثناء تنظيم التجمعات الجماهيرية ومراقبتها وتحديد البروتوكولات والتدابير المتعلقة بالصحة للمسافرين الدوليين.

8. إعداد البلدان والسكان بشكل أفضل للمخاطر الصحية التي يواجهونها.

ويعتمد مستقبل الأمن الصحي العالمي على التزام أكبر بكثير واستثمار في التأهب للطوارئ والاستعداد لها، من خلال الدعم الأساسي والطويل الأمد من العديد من الشركاء التقنيين والماليين والدعم الثابت من الحكومة الفرنسية، فإن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليون مصمم على مواصلة مساعدة البلدان على تطوير قدرات التأهب والاستجابة لجميع المخاطر.