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"الأقصر الأزهرية" تحصد المركز الثانى على الجمهورية ببطولة اختراق الضاحية بالإسكندرية

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 11:51 ص
"الأقصر الأزهرية" تحصد المركز الثانى على الجمهورية ببطولة اختراق الضاحية بالإسكندرية الأقصر الأزهرية تحصد المركز الثانى على مستوى الجمهورية ببطولة إختراق الضاحية
الأقصر – أحمد مرعى

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حصدت منطقة الأقصر الأزهرية المركز الثانى على الجمهورية فى بطولة إختراق الضاحية لطلبة الثانوية والتى أقيمت فى محافظة الأقصر، حيث مثل المنطقة الطالب "عباس يوسف خميس" من معهد محمد رجب، والذي نجح فى حصاد المركز الثانية بالبطولة تحت رعاية وإشراف الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية.

وفى هذا الصدد مثل المنطقة الطالب عباس يوسف خميس من معهد محمد رجب، منطقة الأقصر الأزهرية فى فعاليات بطولة إختراق الضاحية للمرحلة الثانوية التى أقيمت اليوم الجمعة فى محافظة الإسكندرية، ونجح الطالب فى الحصول على المركز الثانى على الجمهورية فى تلك البطولة، وسط فرحة كبيرة من أعضاء بعثة المنطقة الأزهرية بالأقصر بهذا الإنجاز المميز، وذلك برعاية أحمد عبادى الوكيل الثقافى بالمنطقة، وبإشراف رعاية الطلاب بقيادة عبد الجليل محمد عبد الجليل مدير رعاية الطلاب.

ومن جانبه وجه الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، كل الشكر والتقدير لأسرة التربية الرياضية بالمنطقة على هذا الجهد المشكور والتفوق الملحوظ، ومتابعتهم الدؤوبة لكافة الألعاب الرياضية بمختلف المراحل الدراسية ( بنين / فتيات )، وبارك لهم على هذا المركز المتقدم على مستوى الجمهورية فى تلك البطولة لأحد طلبة الثانوية بالأقصر.

وفى نفس السياق يشارك طلبة وطالبات منطقة الأقصر الأزهرية تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية، فى فعاليات مسابقة حفظ القرآن والأصوات الندية، حيث جاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية برعاية طلاب الأزهر الشريف، وتوجيهات الدكتور عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

 


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