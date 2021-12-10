استمع لتتر إذاعة القرآن الكريم وتلاوة عذبة بصوت الطفل حسن شتيوى بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قدم تليفزيون اليوم السابع بثًا مباشرًا مع طفل موهوب يتلو القرآن الكريم، وقال حسن أحمد شتيوى، طالب بالصف الأول الإعدادى من قرية منشأة قاسم التابعة لمركز ديرب نجم محافظة الشرقية، حافظا لكتاب الله ، وحصل على المركز الأول على إدارة ديرب نجم التعليمية فى حفظ القرآن الكريم، ومنذ نعومة أظافره، وهو يستمع إلى إذاعة القرآن الكريم، ويقلد قراءها الكبار منهم الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ راغب غلوش والدكتور نعينع.

وأضاف، أنه شارك فى مسابقة حفظ القرآن على مستوى إدارة ديرب نجم واجتاز 3 مراحل فيها كانت كل مرحلة بها 3 متسابقين وهو رابعهم وبفضل الله حصد المركز الأول في المراحل الثلاث، لافتا إلى أنه بدأ فى حفظ القرآن فى شهر رمضان قبل الماضى.

وأشار الطفل، إلى أنه يستطيع أن يقلد تتر اذاعة القرآن الكريم ويحاكي برامجها بالإضافة إلى موهبته الرائعة فى الإنشاد الدينى وختم البث للإنشاد قمر سيدنا النبى قمر وجميل سيدنا النبى وجميل.