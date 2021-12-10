إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارة مع توك توك على طريق "الإسماعيلية- بورسعيد"

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بطريق "الإسماعيلية -بورسعيد"، أمام كوبري أحمد شوقي، وتنوعت الإصابات ما بين اشتباه كسر وسحجات وكدمات بالجسم واشتباه خلع بالكتف، وتم نقل المصابين إلي المجمع الطبى بالإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة رقم "ط ص ج 8157"، مع توك توك بدون الواح معدنية بنمرة 3 ط بورسعيد أمام كوبري أحمد شوقي، وتم نقل المصابين إلي مجمع الإسماعيلية الطبى.

وقال مصدر طبى، إن الحادث أسفر عن إصابة كل من يوسف رضا هاشم سليمان، مقيم بأبو خليفة، 16عامًا، اشتباه كسر بالساق اليمنى واليسرى وسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد منير عبد العاطي، مقيم بأبو خليفة، 16عامًا، باشتباه كسر بالترقوى وسحجات وكدمات بالجسم، ومحمد محمود عبد الحميد، مقيم بأبو خليفة، 15عامًا، بكسر مضاعف بالزراع الأيمن وغيبوبة غير مستجيبة للألم، والسيد صالح فؤاد، 16 عامًا، المستقبل، اشتباه خلع بالكتف الأيمن.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولي التحقيق.