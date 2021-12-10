اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص إثر سقوط عمود إنارة بمدينة قنا

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 12:49 ص
إصابة 3 أشخاص إثر سقوط عمود إنارة بمدينة قنا إسعاف - أرشيفية
صابر سعيد

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أصيب 3 أشخاص، إثر سقوط عمود إنارة بمنطقة ميدان البنزايون في مدينة قنا وتم رفع العمود بواسطة الوحدة المحلية.


تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 3 أشخاص بإصابات طفيفة إثر سقوط عامود بمنطقة البنزايون بمدينة قنا.

تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة.

وفي سياق آخر لقى شخصان مصرعهما وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين علي الطريق الصحراوي الغربي بقنا.
 

تلقي اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين علي الطريق الصحراوي الغربي بقنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثتين والمصابين إلى مستشفي قنا العام.


سقوط عامود

اصابة 3 اشخاص

اخبار قنا

اخبار مصر

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