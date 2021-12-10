أوقاف بنى سويف تفتتح مسجد جديد بقرية بنى عفان بعد أعمال الإحلال والتجديد

بنى سويف هانى فتحى

افتتحت مديرية أوقاف بنى سويف، اليوم الجمعة، مسجد الشيخ سعيد بقرية بني عفان بمركز بنى سويف بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف لترتفع عدد المساجد إلى أكثر من 90 مسجدًا تم افتتاحه حتى الآن.

وأكد الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة أوقاف بنى سويف، أننا نقوم بتوعية المواطنين المقبلين على بيوت الرحمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وهناك لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف تقوم بمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلى إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة الشخصية "المصلية" ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.

وألقي أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "مواجهة الفساد.. مسئولية دينية ووطنية ومجتمعية"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق، مشددة على الأئمة ألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.