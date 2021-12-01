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موديرنا: قد ننتج جرعة معززة ضد متحور أوميكرون بحلول مارس المقبل

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 10:23 م
موديرنا: قد ننتج جرعة معززة ضد متحور أوميكرون بحلول مارس المقبل موديرنا
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، أن شركة موديرنا قالت إنها قد تنتج جرعة معززة ضد متحور أوميكرون بحلول مارس.

وكان طبيب من جنوب إفريقيا يدعى أونبين بيلاى، كشف عن الأعراض التى تظهر على المصابين بسلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون، موضحًا أن المرض يظهر حتى الآن بشكل خفيف جدا، ولكن ما زال من السابق لأوانه تأكيد أى شىء بهذا الشأن.

وقال الطبيب فى تصريح نقلته وكالة بلومبيرج: "لقد رأينا مرضى يعانون من أعراض الأنفلونزا والسعال الجاف والحمى والتعرق الليلي وآلام في الجسم. أعتقد أن هذا يرتبط بجميع موجات كوفيد – 19  الأخرى التي شاهدناها".


موديرنا

كورونا

اوميكرون

اخبار

متحور كورونا

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