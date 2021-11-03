وكالة "موديز" تضع تصنيفا Aaa لبنك التنمية الإفريقي مع نظرة مستقرة

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أكدت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس "موديز" على التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك التنمية الإفريقي Aaa والتصنيفات العليا غير المضمونة، مع استمرار التوقعات.

وقالت موديز - في مذكرة إن العوامل الرئيسية التي يقوم عليها التأكيد تشمل، احتياطيات رأس المال القوية، جنبًا إلى جنب مع إدارة المخاطر الفائقة التي تحتوي على التحديات المرتبطة بانخفاض جودة ائتمان الأصول الإنمائية وسط بيئة تشغيل صعبة، والوصول القوي للغاية إلى التمويل الذي يدعم احتياطي السيولة الوافر للبنك ؛ والدعم الكبير للغاية من المساهمين الإقليميين وغير الإقليميين لدعم التفويض الإنمائي لبنك التنمية الإفريقي.

وجاء في المذكرة: "تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات موديز Moody's بأن تظل احتياطيات رأس المال والسيولة لبنك التنمية الإفريقي متماشية مع أقرانها في Aaa وأن ممارسات إدارة المخاطر الحكيمة ستحافظ على الأصول غير العاملة عند مستويات منخفضة على الرغم من بيئة التشغيل الصعبة".

وتستند النظرة المستقبلية أيضًا إلى التوقعات بأن مساهمي البنك سيواصلون تقديم دعم كبير من خلال الزيادات المنتظمة في رأس المال، وعند الضرورة تقديم الدعم بعد الالتزامات التعاقدية.

وعلقت المذكرة أيضًا على مركز رأس المال القوي للبنك بالقول "بعد عدة سنوات من زيادة الرافعة المالية، تحسنت نسبة الرافعة المالية لبنك التنمية الإفريقي بشكل طفيف إلى 295٪ في عام 2020، مقارنة بـ 298٪ في عام 2019.. وهذا يعكس مزيجًا من تباطؤ وتيرة نمو الإقراض والمساهمات الأولى المقدمة في إطار آخر زيادة عامة لرأس المال الذي وافق عليه مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية في عام 2019، تتوقع موديز المزيد من المساهمات الرأسمالية المدفوعة من المساهمين على مدى السنوات العديدة القادمة."

وأكدت موديز أنها تنظر إلى قدرة واستعداد مساهمي البنك الإفريقي للتنمية لتقديم الدعم ليكون مرتفعًا للغاية، مما يوفر رفعًا للقوة المالية الجوهرية للبنك، خاصة باعتبار أنه أحد القنوات الرئيسية للاستثمار الخاص وتحقيق أهداف التنمية في القارة الإفريقية.

وتمثل الدول الأعضاء غير الإقليميين في بنك التنمية الإفريقي ما نسبته 40٪ من المساهمين في رأس مال البنك، بما في ذلك عدد من الدول السيادية ذات التصنيف العالي مثل الولايات المتحدة (Aaa ، مستقرة)، اليابان (A1 ، مستقرة) ، ألمانيا (Aaa ، مستقرة) ، كندا (Aaa ، مستقر) وفرنسا (Aa2 ، مستقر) ، مما يبرز قدرة واستعداد المساهمين لدعم الأهداف الإنمائية لبنك التنمية الإفريقي.

وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع المساهمون غير الإقليميين في بنك التنمية الإفريقي بسجل حافل من الدعم الواضح للمؤسسة بما يتجاوز مشاركتهم التعاقدية المستمرة، بما في ذلك تاريخ من حلول رأس المال القابلة للاستدعاء لدعم المؤسسة خلال فترات معينة.