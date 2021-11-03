اليوم السابع
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وقف تقديم الخدمات بنقابة أطباء الأسنان اعتبارا من الغد وحتى الأحد لتجديد المقر

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 03:58 م
وقف تقديم الخدمات بنقابة أطباء الأسنان اعتبارا من الغد وحتى الأحد لتجديد المقر نقابة أطباء الأسنان -أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان عن توقف تقديم الخدمات لأعضاء النقابة بمقرها بمنطقة جاردن سيتى، وذلك بداية من غدا الخمس 4 نوفمبر 2021، وحتى يوم الأحد المقبل 7 نوفمبر 2021، وأوضحت أن ذلك لإجراء تجديدات بمقر النقابة العامة، مشيرة إلى استئناف العمل بالنقابة وكافة خدماتها صباح يوم الإثنين المقبل 8 نوفمبر 2021.
 
من ناحية أخرى، تبدأ النقابة العامة لأطباء الأسنان، فترة القيد للأطباء خريجي 2020 بالجامعات الحكومية والخاصة والأجنبية، اعتبارا من تاريخ 15 نوفمبر2021، وتنتهي يوم الثلاثاء 15 مارس 2022، مؤكدة على ضرورة أن يتم قيد الخريجين بالنقابة بنفس عام الانتهاء من سنة الامتياز حتى تضم إلى سنوات الخبرة للطبيب ولا يتعرض لإقرار غرامة قيد بخلاف رسوم القيد.
 
وأوضحت أنه يتم التقدم بأوراق القيد فى النقابة العامة بـ" 6 شارع الحديقة - جاردن سيتى - خلف دار الحكمة" أو النقابة الفرعية التابعة لمحل سكن الطبيب داخل محافظته، لافتة إلى ضرورة أن يكون كل من البطاقة الشخصية والفيش والتشبيه والموقف من التجنيد ساريا عند التقدم للقيد بالنقابة، وأن يكون الفيش والتشبيه موجه باسم ( النقابة العامة لأطباء الأسنان ) و لخريجين الجامعات الخاصة أو الأجنبية فيش آخر موجه باسم ( وزارة الصحة ).
 
ويتم التقديم من خلال الطبيب بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى للتعامل مع النقابة ووزارة الصحة على أن يكون استلام كارنية العضوية للطبيب بشخصه بعد أداء القسم وليس لأى شخص ينوب عنه، مضيفة: الموقف من التجنيد للأطباء إما أن يكون لمن يهمه الأمر من منطقة التجنيد التابع لها أو استمارة 110 جند بعد الكشف الطبي أو شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية، ولخريجى الجامعات الخاصة والأجنبية يتم الحصول على خطاب من النقابة العامة مع تقديم الملف للتوجه الى مكتب التنسيق لمعادلة شهادات الثانوية غير المصرية حتى يتم قبول الملفات بالنقابة ومراجعتها من قبل لجنة القيد.

نقابة اطباء الاسنان

نقابة الاسنان

وقف العمل بنقابة الاسنان

مقر نقابة اطباء الاسنان

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