اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 09:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير السياحة القبرصى يزور الجناح المصرى بإكسبو 2020 فى دبى

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 07:50 م
وزير السياحة القبرصى يزور الجناح المصرى بإكسبو 2020 فى دبى وزير خارجية قبرص في الجناح المصري بإكسبو دبي
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
زار سافاس باراديوس وزير السياحة القبرصى الجناح المصرى بأكسبو 2020 دبى، حيث اطلع على كافة أقسام ومحتويات الجناح، وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتور خالد ميلاد مدير الجناح.
 
وقد أبدى الوزير القبرصى إعجابه بمحتويات الجناح وبصفة خاصة التابوت الأثرى للكاهن بسماتيك بن أوزير، وكذلك السفر عبر آلة الزمن، والتي تمثل تجسيدا لشعار المشاركة المصرية في إكسبو 2020 دبي "عراقة تعزز المستقبل".
 
وأشار باراديوس إلى أن هناك تعاون وثيق بين قبرص ومصر فى المجال السياحى، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع مصر وتنمية العلاقات السياحية خاصة فى ظل المقومات السياحية المتوافرة فى البلدين.

اكسبو دبي

اكسبو 2020

جناح مصر في اكسبو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة