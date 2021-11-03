وزير السياحة القبرصى يزور الجناح المصرى بإكسبو 2020 فى دبى

كتب - إسلام سعيد

زار سافاس باراديوس وزير السياحة القبرصى الجناح المصرى بأكسبو 2020 دبى، حيث اطلع على كافة أقسام ومحتويات الجناح، وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتور خالد ميلاد مدير الجناح.

وقد أبدى الوزير القبرصى إعجابه بمحتويات الجناح وبصفة خاصة التابوت الأثرى للكاهن بسماتيك بن أوزير، وكذلك السفر عبر آلة الزمن، والتي تمثل تجسيدا لشعار المشاركة المصرية في إكسبو 2020 دبي "عراقة تعزز المستقبل".

وأشار باراديوس إلى أن هناك تعاون وثيق بين قبرص ومصر فى المجال السياحى، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع مصر وتنمية العلاقات السياحية خاصة فى ظل المقومات السياحية المتوافرة فى البلدين.