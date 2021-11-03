اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الخارجية اليمني ومسؤولة أممية يبحثان وضع تنفيذ اتفاق الحديدة

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 07:57 ص
وزير الخارجية اليمني ومسؤولة أممية يبحثان وضع تنفيذ اتفاق الحديدة أحمد عوض بن مبارك
(أ.ش.أ)

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، امس الثلاثاء، مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة (أونمها) دانييلا كروسلاك، وضع تنفيذ اتفاق الحديدة وحالة جمود البعثة نتيجة القيود المفروضة من قبل الميليشيا الحوثية.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية أن الوزير اليمني استعرض خروقات الميليشيا المتصاعدة وسلسلة حوادث الألغام التي تشهدها المديريات المحررة بمحافظة الحديدة والتي يسقط خلالها العشرات من الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، مجددا التأكيد على موقف الحكومة المبدئي بضرورة نقل مقر البعثة إلى مكان محايد لتمكينها من القيام بولايتها دون تدخلات الميليشيات.

من جانبها، استعرضت كروسلاك - خلال اللقاء - الجهود المبذولة لاستئناف عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار بما في ذلك نقل المقر الرئيسي للبعثة وإعادة انتشار القوات، مؤكدة أهمية تعاون كل الأطراف للمحافظة على وقف إطلاق النار وتمكين البعثة من القيام بدورها.

 


اليمن

الأمم المتحدة

محافظة الحديدة

ميليشيا الحوثي

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