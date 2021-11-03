اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 08:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم يزور جناح مصر بأكسبو 2020 بدبى.. ويؤكد: فرصة كبيرة لتبادل الثقافات

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 07:38 م
وزير التعليم يزور جناح مصر بأكسبو 2020 بدبى.. ويؤكد: فرصة كبيرة لتبادل الثقافات وزير التربية والتعليم خلال زيارة جناح مصر بأكسبو 2020 بدبي
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المشاركة المصرية بفعاليات أكسبو 2020 بدبي تمثل فرصة كبيرة لتبادل الثقافات وتحقيق التواصل الفكري والعلمي بين دول العالم. 
 
وأضاف شوقي أن الجناح المصري يضم محتوى هائل من عظمة التاريخ المصري والرؤية الجديدة لتحقيق مستقبل أفضل للدولة المصرية، مشيدًا بحسن التنظيم وأدوات العرض الحديثة داخل الجناح وهو الأمر الذي جعل من الجناح المصري قبلة لزائري أكسبو 2020 بدبي.
 
وأشار شوقي إلى أنه سوف يشارك في  فعاليات "أسبوع التعليم" المقرر عقدها بأكسبو 2020 بدبي خلال شهر ديسمبر المقبل.
 
 جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد شارك صباح اليوم في الجلسة التي تم تنظيمها بالجناح المصري بأكسبو 2020 بدبي والتي عقدت تحت عنوان "التعليم في مصر...من رياض الأطفال إلى سوق العمل".
 

معرض أكسبو 2020 بدبي

أكسبو 2020 بدبي

دبى

التعليم

التربية والتعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حفل كامل العدد لـ عمرو دياب فى دبى ضمن فعاليات معرض إكسبو 2020

الأحد، 31 أكتوبر 2021 01:17 م

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد زيارة معرض "إكسبو 2020 دبي"

السبت، 30 أكتوبر 2021 10:24 م

الدكتور مصطفى مدبولى والشيخ محمد بن راشد بمعرض إكسبو 2020 دبى.. البوم صور

السبت، 30 أكتوبر 2021 01:31 م

رئيس الوزراء يتفقد الجناح المصرى بـ"إكسبو 2020 دبي".. ويؤكد: نستهدف تقديم مصر كوجهة استثمارية متميزة بالمنطقة لما تتمتع به من مشروعات قومية عملاقة فى مجال البنية التحتية وإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية

السبت، 30 أكتوبر 2021 11:30 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة