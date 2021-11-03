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وزير الآثار يلتقى نظيره الأردنى خلال المشاركة فى بورصة لندن الدولية للسياحة

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 12:18 ص
وزير الآثار يلتقى نظيره الأردنى خلال المشاركة فى بورصة لندن الدولية للسياحة وزير السياحة الآثار يلتقى نظيره الأردنى
كتب محمد أسعد

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التقي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، نايف الفايز وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال المشاركة فى فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market 2021" WTM"، والتي بدأت فعالياتها أمس وتستمر حتى 3 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وتضمن اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر والأردن على المستوى السياحى والأثري وتنشيط الحركة السياحة بين البلدين، بالإضافة إلى تنفيذ برامج ترويجية مشتركة للترويج للمعالم السياحية والأثرية بين البلدين على المستوى البيني والدولي، وما يتميز به البلدان من منتجات سياحية مختلفة من ثقافية وشاطئية وترفيهية.

كما جرت مناقشة تجديد اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

وزارة السياحة والآثار

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