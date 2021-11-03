اليوم السابع
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واردات مصر من الذرة المستخدمة بالأعلاف تقفز لـ3 مليارات جنيه فى يوليو الماضى

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 08:00 م
واردات مصر من الذرة المستخدمة بالأعلاف تقفز لـ3 مليارات جنيه فى يوليو الماضى محصول الذرة - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم الواردات المصرية من الذرة في شهر يوليو الماضي، حيث سجلت قيمة الواردات المصرية من الذرة التي تستخدم في صناعة الأعلاف نحو 182 مليون و799 ألف دولار " 2 مليار و924 مليون جنيه"- 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه-، بينما كانت 179 مليون و193 ألف دولار "2 مليار و867 مليون جنيه" في شهر يوليو عام 2020، بزيادة بلغت 3 ملايين و606 ألف دولار "57 مليون و696 ألف جنيه".
 
وقالت البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء، إن واردات الذرة كانت ضمن واردات مصر من أهم السلع الزراعية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 504 مليون و862 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 674 مليون و802 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 169 مليون و940 ألف دولار.
 
وشملت قائمة واردات السلع الزراعية كلا من القمح والذي بلغت قيمتها 78 مليون و923 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 113 مليون و226 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 34 مليون و303 ألف دولار، كما تراجعت واردات مصر من البرقوق وبلغت قيمتها 5 ملايين و562 ألف دولار، مقابل 11 مليون و966 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 6 ملايين و404 ألف دولار.

واردات مصر

واردات الذرة

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد

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