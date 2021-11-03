هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف ريف دمشق

وكالات

أفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن الجيش الإسرائيلي شن هجوما صاروخيا على منطقة في ريف دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 12:56 من فجر اليوم (حسب التوقيت المحلي)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفا إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية، مما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".

وكان الجيش السوري أعلن في 30 أكتوبر الماضي على لسان مصدر عسكري تحدث لوكالة "سانا" الرسمية عن "إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية" جراء قصف إسرائيلي تردد صداه في أنحاء العاصمة حسب تقارير إعلامية.

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الغارات في سوريا، قائلة إن "هذه العمليات تستهدف منع التمركز العسكرية للفصائل المسلحة الموالية لإيران في الأراضي السوري