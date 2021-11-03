هبوط بورصتي السعودية وأبو ظبي بجلسة الأربعاء..وصعود دبي والبحرين

كتب هانى الحوتى

تباين أداء بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.57% خاسرًا 66.46 نقطة ليغلق عند مستوى 11685.66 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.13% خاسرًا 10.60 نقطة ليغلق عند مستوى 7966.396 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 3.8% رابحًا 114.04 نقطة ليغلق عند مستوى 3109.36 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.28% رابحًا 5.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1774.56 نقطة، بينما تباينت بورصة الكويت.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.57% خاسرًا 66.46 نقطة ليغلق عند مستوى 11685.66 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.77% خاسرًا 192.55 نقطة ليغلق عند مستوى 24922.57 نقطة، وبلغ حجم التداول 157 مليون سهم بقيمة 6.1 مليار ريال.

وهبط 19 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.30%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.23%، يليه قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والسلع طويلة الأجل بنسبة 1.72%، 1.71%، على التوالي، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.61%، ثم قطاعي النقل والمرافق العامة بنسبة 1.54%، 1.5%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.41%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.9%، فيما ارتفع قطاعي تجزئة السلع الكمالية والبنوك بنسبة 0.79%، 0.16%، على التوالي.

وقفز 36 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صدر" بنسبة 9.96%، ثم سهم "رعاية" بنسبة 4.06%، ثم سهم "أكوا باور" بنسبة 3.39%، وتراجع 160 سهمًا على رأسها سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 3.96%، ثم سهم "كهرباء السعودية" بنسبة 3.78%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 3.75%، فيما تصدر سهم "أكوا باور" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 568.5 مليون ريال سعودي.



بورصة أبو ظبي كما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.13% خاسرًا 10.60 نقطة ليغلق عند مستوى 7966.396 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.435 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 366.1 مليون سهم بقيمة 1.6 مليار درهم عبر تنفيذ 9494 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الخدمات بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.96%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.50%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، 0.34%، على التوالي.

وارتفع 20 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" بنسبة 8.14%، ثم سهم "شركة دانة غاز" بنسبة 3.77%، ثم سهم "بنك الشارقة" بنسبة 2.17%، وتراجع 25 سهمًا على رأسها سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 9.99%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 9.89%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 9.48%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 374.8 مليون درهم.



بورصة دبي فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 3.8% رابحًا 114.04 نقطة ليغلق عند مستوى 3109.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 814 مليون سهم محققة ما قيمته 1.3 مليار درهم من خلال تنفيذ 13162 صفقة لعدد 34 سهمًا، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 10.33%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 6.72%، يليه قطاع النقل بنسبة 4.17%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 3%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.06%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، فيما تراجع قطاع والسلع بنسبة 0.05%.

وقفز 28 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 14.87%، ثم سهم مجموعة جي أف أتش المالية بنسبة 10.18%، وتراجعت 4 أسهم على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.73%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 1.28%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 102.5 مليون ورقة بقيمة 468.2 مليون درهم.



بورصة البحرين وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.28% رابحًا 5.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1774.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.6 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 28.34% مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة جي أف إتش المالية، المصرف الخليجي التجاري، بنك السلام، المؤسسة العربية المصرفية، بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني بنسبة 10%، 6.58%، 3.41%، 0.28%، 0.2%، 0.16%، على التوالي، كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 1.02% مدفوعًا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.76%، وصعد سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.42%.

فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 48.19% بضغوط هبوط سهمي شركة الفنادق الوطنية، مجموعة فنادق الخليج بنسبة 3.7%، 3.08%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 9.19% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.25%، وهبط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.41%.



بورصة الكويت بينما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسرًا 2.45 نقطة ليغلق عند مستوى 7171.50 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.22% خاسرًا 17.30 نقطة ليغلق عند مستوى 7724.32 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.52% رابحًا 31.89 نقطة ليغلق عند مستوى 6118.89 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.71% رابحًا 44.80 نقطة ليغلق عند مستوى 6336.94 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 948.3 مليون سهم بقيمة 110.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 26.7 ألف صفقة، وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المواد الأساسية بنسبة 1.49%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.02%، يليه قطاع البنوك بنسبة 30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.38%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.93%، ثم قطاعي العقار والمنافع بنسبة 0.85%، 0.83%، على التوالي، وصعد قطاعي الخدمات الاستهلاكية والخدمات المالية بنسبة 0.55%، 0.52%، على التوالي، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.46%.