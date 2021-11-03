مصاب حادث الإسماعيلية يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة عن الواقعة.. لايف وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال الحاج محمود أحمد، 62 عامًا المصاب فى حادث جريمة القتل بالإسماعيلية، إنه كان يسير في الشارع بالقرب من منزله، ويتحدث في الهاتف، وفوجئ بقيام شخص يصوب سلاح نحوه من الخلف، فسقط على وجهه واتصل بنجله وأخبره بما حدث.

وأضاف الحاج محمود، أن الله كتب له عمر جديد، بسبب شدة الإصابة التى تعرض لها، بقطع خلفى فى الرقبة، وقطع أوتار اليد، مؤكدًا تم نقله علي الفور لجامعة قناة السويس من أجل إنقاذه.

وتابع مصاب حادث الإسماعيلية، أنه أجرى جراحة عاجلة داخل مستشفي جامعة قناة السويس، بواسطة الدكتور أحمد شكري، والدكتور سيد عادل، لإصلاح قطع الأوتار، وتوصيل الأعصاب، وإنقاذ اليد من البتر، كما تم إجراء جراحة عاجلة، لإصابة الرقبة وخياطة العضلات، وإصلاح الجرح بواسطة الدكتور مصطفى عبد العظيم والدكتور عبد الله البعلي بعمليات الطواريء داخل مستشفي الجامعة.

وأكد الحاج محمود، أن المتهم في واقعة القتل، كان مصاب بهستيريا بعد قيام بهذه الجريمة البشعة، وكان من الممكن أن يقتل عدد آخر من المواطنين لولا سيطرة المواطنين عليه في الشارع.

وكانت نيابة ثانٍ وثالث الإسماعيلية، قررت حبس المتهم عبد الرحمن نظمي وشهرته عبد الرحمن دبور، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد، لأحد المواطنين بمنطقة بحى السلام بالإسماعيلية.

واستمعت النيابة لأقوال المتهم، ثم أصطحبته إلي مسرح الجريمة بشارع بحرى وطنطا التابع لدائرة قسم ثانٍ لتمثيلها.

كما استدعت النيابة عدد من شهود العيان وأصحاب المحال بالمنطقة للاستماع إلى أقوالهم وجمع الاستدلالات اللازمة لكشف دوافع المتهم لارتكاب جريمته البشعة، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة في مسرح الجريمة.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، حادث قتل بشعة بعدما أقدم شاب في العشرينات من عمرة يدعى "عبد الرحمن نظمى وشهرت "عبد الرحمن دبور"، يعمل في بيع الموبيليا، كما عمل فترة بائع أسماك مقيم بمنطقة حى السلام التابعة لقسم ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، بذبح أحمد حلمى وشهرت أحمد نزاجة، كان يعمل سمكرى سيارات، وخلال الفترة الأخيرة كان يعمل في إصلاح وبيع العجل المستعمل، مقيم في نفس العنوان، بقتل الأخيرة وذبحه وفصل رأسه عن جسده والتمثيل بجسته، ثم أصاب إثنين من المواطنين خلال مرورهم بمسرح الجريدة في تقاطع شارع بحرى وطنطا بحى ثانٍ الإسماعيلية.

وتمكن الأهالى من السيطرة على القاتل وإلقاء القبض عليه وتسليمه للشرطة وبحوزته سلاح الجريمة.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى بسرعة إنهاء التحقيقات فى حادث الإسماعيلية، والذى أسفر عن مقتل شخص، وإصابة إثنين آخرين، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة.

وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة في واقعة إقدام أحد الأشخاص على قتل عامل ظهرًا بأحد شوارع الإسماعيلية للوقوف على ملابسات الحادث.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة وطلب التحريات وانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

وكشفت التحقيقات، أن مرتكب الواقعة مهتز نفسيًا بالإسماعيلية "سبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان"، قام بالتعدي بساطور على عامل، مما أدى إلى فصل رأسه.

وبالفحص، تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجني عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم العرض على النيابة العامة، التى أصدرت حكمها بالحبس 15 يومًا لاستكمال التحقيقات.