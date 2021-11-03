اليوم السابع
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محمد ثروت يحاضر طلاب دار العلوم عن الإعلام والوعي.. صور

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 12:13 ص
محمد ثروت يحاضر طلاب دار العلوم عن الإعلام والوعي.. صور جانب من الندوة
كتب – محمد صبحى

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قدم الكاتب الصحفي محمد ثروت، ندوة لطلاب كلية دار العلوم جامعة القاهرة عن الإعلام والوعي ضمن مشروع استعادة الوعي بالكلية. فى حضور الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد الكلية، والدكتور يوسف عبد الفتاح أستاذ علم اللغة، والدكتور فرحات غنيم، ومشرف مشروع استعادة الوعي د. أحمد أبو ضيف مدرس الفلسفة المساعد بالكلية.
 
وأكد محمد ثروت أهمية الوعي لدى الطلاب، وتفكيك الفكر المتطرف، والعمل على تثقيف الطلاب وتوعيتهم لخلق ثقافة مستنيرة، تحث على التعايش السلمى، ومشينا إلى أهمية التحقق من الأخبار المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وتم تكريم الطالبة أميرة ناصر رئيس اتحاد الطلاب سابقًا على جهودها فى الأنشطة الثقافية.
 
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محمد ثروت

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