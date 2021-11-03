محافظ بنى سويف يوقف خط سيره للاطمئنان على مصابى حادث مرروى

بنى سويف هانى فتحى

أوقف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خط سيره" أكثرمن مرة" أثناء عودته من جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة سمسطا، والتي شملتت تفقد عدد من المشروعات والخدمات بالمركز، بجانب متابعة سير منظومة التطعيم بلقاح كورونا بدائرة المركز ،ضمن خطة وجهود الدولة في هذا الشأن

وكان أول المواقف التي استدعت توقف المحافظ عندها ، حادث اصطدام سيارتين أجرة بالطريق الدائري لمركز ومدينة ببا ، حيث حرص المحافظ على الاطمئنان على المصابين، موجها وكيل وزارة الصحة ومسؤولى الوحدة المحلية المعنية بمتابعة الحالات حتى تماثلهم للشفاء وعددهم 4 مصابين ، والذين قد تم نقلهم إلى المستشفى التخصصي لتلقى العلاج والرعاية اللازمة

وأثناء عودته لاحظ المحافظ سيارة نقل صغيرة "ربع نقل" تسير عكس الاتجاه،والتي قد تسببت في ارتباك الحركة المرورية على الطريق ،حيث كلف المحافظ المرور باستيقاف سائق السيارة، الذي فوجئ بموكبه المحافظ، فتوقف مباشرة، وقد تم سحب رخص السيارة والقيادة ، لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن