محافظ الشرقية: تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بقرية الهيطة ضمن مبادرة حياة كريمة

كتبت أمنية فايد - الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن قرية الهيطة التابعة لمركز صان الحجر، مدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، وجار البدء فى تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، من بنية تحتية وصرف صحى وطرق ومشروعات أخرى.

جاء ذلك رد على مناشدة منشورة فى اليوم السابع، بعنوان "أهالى قرية الهيطة بمحافظة الشرقية يناشدون إدراجهم ضمن برنامج حياة كريمة"، فى وقت سابق، أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة مفاجئة لمركز ومدينة الحسينية لمتابعة نسب تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة والتي ستغير خريطة الريف المصري.

بدأت جولة المحافظ بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات قصاصين الشرق بمركز ومدينة الحسينية، والمُقام على مساحة 420 م والمكون من 3 طوابق ، الطابق الأول يضم مركز تكنولوجي مصغر لخدمة المواطنين والطابق الأول علوي يضم مكاتب (سجل مدني – شهر عقاري – بريد – تموين) والطابق الثاني علوي يضم وحدة محلية ووحده تضامن إجتماعي ومجلس محلي وذلك لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والجهد.