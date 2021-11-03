اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 08:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية: تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بقرية الهيطة ضمن مبادرة حياة كريمة

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 03:00 ص
محافظ الشرقية: تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بقرية الهيطة ضمن مبادرة حياة كريمة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
كتبت أمنية فايد - الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن قرية الهيطة التابعة لمركز صان الحجر، مدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، وجار البدء فى تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، من بنية تحتية وصرف صحى وطرق ومشروعات أخرى.

جاء ذلك رد على مناشدة منشورة فى اليوم السابع، بعنوان "أهالى قرية الهيطة بمحافظة الشرقية يناشدون إدراجهم ضمن برنامج حياة كريمة"، فى وقت سابق، أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة مفاجئة لمركز ومدينة الحسينية لمتابعة نسب تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة والتي ستغير خريطة الريف المصري.

بدأت جولة المحافظ بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات قصاصين الشرق بمركز ومدينة الحسينية، والمُقام على مساحة 420 م والمكون من 3 طوابق ، الطابق الأول يضم مركز تكنولوجي مصغر لخدمة المواطنين والطابق الأول علوي يضم مكاتب (سجل مدني – شهر عقاري – بريد – تموين) والطابق الثاني علوي يضم وحدة محلية ووحده تضامن إجتماعي ومجلس محلي وذلك لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والجهد.

 

الهيطة

مبادرة حياة كريمة بالشرقية

حياة كريمة بالحسينية

مشروعات خدمية بالشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة