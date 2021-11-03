للمتقدمين لمسابقة مدير إدارى للمركز الإسلامى المصرى بتنزانيا.. اعرف مواعيد الاختبارات

كتب على عبد الرحمن

تعقد وزارة الأوقاف، خلال الشهر الجارى، الاختبارات التحريرية لمسابقة إيفاد مدير إدارى للمركز الإسلامى المصرى بدار السلام / تنزانيا، حيث يتم يوم الإثنين 22 نوفمبر الجارى، عقد امتحان اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، ويوم الثلاثاء 23 نوفمبر امتحان اللغة العربية والثقافة العامة ، والشئون الإدارية ، وذلك بمسجد النور بالعباسية فى تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه سيعفى من امتحان الحاسب الآلى جميع الحاصلين على دورة الحاسب الآلى من أكاديمية الأوقاف ، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية، وبيان حالة معتمد من الجهة التابع لها متضمنا تقرير الكفاية للسنوات الثلاث الأخيرة ، ولا يُسمح بدخول الاختبار لمن يتخلف عن الموعد المحدد.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه يتوجب على جميع المتسابقين الواردة أسماؤهم بعد التأكد من استيفاء جميع ‏الشروط التى سبق الإعلان عنها , علمًا بأنه سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط ‏المسابقة متى ثبت ذلك فى أى مرحلة من مراحلها.