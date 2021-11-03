كل ما تريد معرفته عن مصنع إنتاج الأسفلت بمصفاة السويس لتصنيع البترول

كتبت - مروة الغول

يستهدف مشروع إنشاء مصنع جديدة لإنتاج الأسفلت بمصفاة السويس لتصنيع البترول تلبية الاستهلاك المحلى المتزايد من هذا المنتج الحيوي "منتج الأسفلت وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بتنفيذ مصنع إنتاج الأسفلت بمصفاة السويس لتصنيع البترول وكانت كالتالي ..

-1بتكلفة استثمارية 61 مليون دولار .

-2لإنتاج نحو 1200 طن يومياً من منتج الأسفلت.

-3يساهم في الوفاء بجانب من متطلبات الاستهلاك المحلي من هذا المنتج الحيوي في ظل حركة التوسع العمراني وإنشاء شبكات الطرق الجديدة التي تشهدها الدولة المصرية.

4-الموقف الحالي للمشروع يشهد حالياً اختبارات ماقبل التشغيل التجريبي بالتعاون بين الشركات الثلاث المنفذة للمشروع إنبي وبتروجت و إيبروم.