كأنك تسمع مشارى.. "حمدى" حفظ القرآن فى سن الـ13 ويبدع فى تلاوة كتاب الله.. فيديو

المنيا -حسن عبد الغفار

أجرى تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، مع أحد الشباب من أبناء قرية أبو قرقاص بالمنيا، والذى يتمتع بصوت جميل فى تلاوة القرآن الكريم، يشبه صوت الشيخ مشارى بن راشد العفاسى، حتى أطلق عليه أهالى قريته بمركز أبو قرقاص شمال محافظة المنيا مشارى بن راشد الصغير.

قال حمدى حمدى حسن: لقد أنعم الله على بصوت شبيه بصوت الشيخ مشاري راشد العفاسي، وقد حفظت القرآن وأنا بالصف الثانى الإعدادى وتفوقت فى الحفظ حتى أتممت الحفظ فى 3 سنوات فقط برواية حفص عن عاصم، ومن شدة حبى لصوت الشيخ العفاسي تحول صوتى كله شبيه به تماما حتى أطلق على ابن راشد العفاسي الصغير.

وأضاف: أعشق الشيخ الدوسرى وكذلك أستطيع أن أقرأ القرآن بصوته ولا يستطيع أحد أن يفرق بين الصوتين، لكن حبى للعفاسى يجعلنى دائما أقرأ بصوته.

وتابع: أنا حاصل على دبلوم صنايع، وأتمنى أن أنفع بالقرآن أهلى وبلدى، وأول شىء فعلته هو تعليم أبناء القرية القرآن الكريم بالمجان.





