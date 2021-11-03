قطع الكهرباء 5 ساعات عن عدد من قرى شربين بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلنت رئاسة مركز شربين بمحافظة الدقهلية، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن محطة المحولات بالحصص اليوم الأربعاء 3/11/2021 من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرا لنقل التغذية من "السكشن" القديم إلى الجديد، وذلك بناء على الإشارة الواردة من شبكه كهرباء شربين.

تشمل الأعمال رفع الكفاءة والمناطق المتاثرة جزء من مدينة شربين، وقرية الحصص وتوابعها والسعدية والصبرية وتوابعها والحاج شربيني وكفر الترعه الجديد والاطرش)، وطالب مجلس المدينة اتخاذ الجميع الاجراءات والاحتياطات اللازمة حتي لا تتأثر انقطاع للخدمة على أعمالهم.