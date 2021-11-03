اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 08:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع الكهرباء 5 ساعات عن عدد من قرى شربين بالدقهلية

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 12:57 ص
قطع الكهرباء 5 ساعات عن عدد من قرى شربين بالدقهلية انقطاع الكهرباء - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت رئاسة مركز شربين بمحافظة الدقهلية، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن محطة المحولات بالحصص اليوم الأربعاء 3/11/2021 من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرا لنقل التغذية من "السكشن" القديم إلى  الجديد، وذلك بناء على الإشارة الواردة من شبكه كهرباء شربين.

تشمل الأعمال رفع الكفاءة والمناطق المتاثرة جزء من مدينة شربين، وقرية الحصص وتوابعها والسعدية والصبرية وتوابعها والحاج شربيني وكفر الترعه الجديد والاطرش)، وطالب مجلس المدينة اتخاذ الجميع الاجراءات والاحتياطات اللازمة حتي لا تتأثر انقطاع للخدمة على أعمالهم.

 


مركز شربين

محافظة الدقهلية

فصل التيار الكهربائي

محطة المحولات

شبكه كهرباء شربين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة