اليوم السابع
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فيديو.. سجين أمريكى يسرق مسدس شرطى أثناء نقله للمحكمة

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 04:40 ص
فيديو.. سجين أمريكى يسرق مسدس شرطى أثناء نقله للمحكمة الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
أنس حبيب

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تداولت وسائل الإعلام الأمريكية، مقطع فيديو لسجين أمريكى، يدعى فريدريك جاس أثناء استيلائه على مسدس لشرطى بأحد سجون مدينة إلينوى فى ال26 من أكتوبر الماضى.

ويظهر جاس” (55 عام) بالفيديو أثناء نقله إلى محكمة للمحلفين منقولا على كرسى متحرك٫ لكنه يقوم بسرقة مسدس الشرطى الذى ينقله ليتعاركا على السلاح الذى حصل عليه جاس فى النهاية قبل ظهور شرطى أخر فى الكادر وقيامه بإردا جاس مصابا، ولم تتكشف بعد حالة جاس الذى يظهره المقطع طريحا على الأرض٫ حيث كان من المفترض ظهوره أمام المحكمة غير مقيد.


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فريدريك جاس

الينوى

سجن

مسدس

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