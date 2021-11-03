اليوم السابع
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فوز الديمقراطى إريك آدامز بعمودية نيويورك

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 05:36 ص
فوز الديمقراطى إريك آدامز بعمودية نيويورك الديمقراطى إريك أدامز
أنس حبيب

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فاز عضو الحزب الديمقراطى بالولايات المتحدة الأمريكية "إريك آدامز" بانتخابات عمدة مدينة نيويورك اليوم الأربعاء بعد تغلبه على مرشح الحزب الجمهورى "كورتيس سيلوا"، حسب ما نشر موقع الصحيفة البريطانية الإندبندنت.

ويعد آدامز الذى عمل كشرطى فى مدينة نيويورك لفترة تجاوزت الـ20 سنة، ثانى رجل من أصحاب البشرة السمراء يتقلد منصب العمدة فى نيويورك بعد الراحل "ديفيد ديكنز"، الذى شغل المنصب من العام 1990 حتى العام 1993.

وتنتظر العمدة الجديد العديد من التحديات فى المدينة الأشهر فى العالم بعد دخوله المكتب فى يناير المقبل، أولها كيفية التعامل مع فيروس كورونا الذى أرهق المدينة وأوقف العديد من أنشطتها، وأخرها إصلاح عناصر شرطة المدينة التى عرف عنها لجوئها إلى العنف ضد المدنيين فى بعض الأحيان.


اريك ادامز

نيويورك

امريكا

كورتيس سيلوا

الحزب الديمقراطى

الحزب الجمهورى

انتخابات نيويورك

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