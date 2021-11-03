اليوم السابع
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طب الإسكندرية تفوز فى أولى مباريات بطولة الجامعة لكرة السلة

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 06:25 م
طب الإسكندرية تفوز فى أولى مباريات بطولة الجامعة لكرة السلة جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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فاز فريق كلية الطب جامعة الإسكندرية على فريق كلية التربية رياضية فى أولى مباريات بطولة الجامعة لكرة السلة بفارق كبير والمنافسة على اللقب .
 
 
وكانت قد انطلقت أولى فاعليات بطولة جامعة الإسكندرية لكرة السلة للعام الدراسى الحالى  بمشاركة كافة كليات الجامعة للتنافس والحصول على اللقب تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واللجنة الرياضية باتحاد طلاب الجامعة ورعاية الشباب.
 
وكانت قد انطلقت الأنشطة الرياضية بجامعة الإسكندرية بعدد من الفاعليات الرياضية والمباريات للتنافس بالإضافة إلى تأهيل الفرق الرياضية للمشاركة فى بطولات الجامعات المقرر انعقادها خلال الفترة القادمة.

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