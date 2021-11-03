روسيا والولايات المتحدة تبحثان سبل التعاون الأمني المشترك

موسكو (أ ش أ)

أجرى سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، ويليام بيرنز، محادثات في موسكو حيث بحثا العلاقات وآليات التعاون الأمني بين روسيا والولايات المتحدة.

وأفاد بيان مكتب سكرتير مجلس الأمن الروسي- وفق شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية - أن اللقاء يأتي في الوقت الذي يؤكد فيه الطرفان سعيهما إلى تحسين العلاقات بين البلدين التي سبق أن قال الكرملين إنها تراجعت إلى أسوأ حالة منذ فترة الحرب الباردة.

وفي إطار هذه الجهود أجرى الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، يوم 16 يونيو في جنيف أول قمة بينهما استمرت نحو 4 ساعات واتفقا خلالها على إعادة سفيري البلدين بعد استدعائهما سابقا.